Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Leipzig. Ein Drittel der angehende Erstklässler in Sachsen kann einem Medienbericht zufolge nicht richtig sprechen. Das berichtet die »Leipziger Volkszeitung« und beruft sich auf eine Statistik des Sozialministeriums. Demnach haben mehr Jungen als Mädchen Probleme. Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) appellierte an die Eltern, sich mehr Zeit zu nehmen. »Damit Kinder altersgerecht sprechen, sollten Eltern viele Gelegenheiten für Gespräche suchen. Eltern sollten ein gutes Sprachvorbild sein.« Aus der Statistik gehe außerdem hervor, dass beim Einschulungstest nicht einmal jedes fünfte Kind die Kriterien für eine altersgerechte Entwicklung erfülle. Probleme gebe es auch in der Körperkoordination sowie bei der Visuomotorik, der Fähigkeit, Sehen mit Bewegungen des Körpers zu koordinieren. Untersuchungen der Schulärzte hatten zudem ergeben, dass jeder fünfte Erstklässler schlecht sieht und jeder vierte nur über unzureichende Zahlenkenntnisse verfügt. Bei fast zehn Prozent der angehenden Erstklässler wurde laut Ministerium zudem Übergewicht diagnostiziert. dpa/nd