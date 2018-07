Manila. Auf den Philippinen will Präsident Rodrigo Duterte trotz aller internationalen Kritik an seinem Feldzug gegen Drogenkriminalität festhalten. In seiner alljährlichen Rede zur Lage der Nation sagte Duterte am Montag vor dem Parlament in der Hauptstadt Manila: »Der Krieg gegen illegale Drogen ist noch lange nicht vorbei.« Er werde »so kalt und unbarmherzig fortgeführt wie am ersten Tag«.

Duterte ist seit etwas mehr als zwei Jahren im Amt. Nach offiziellen Angaben wurden seither mehr als 4200 Menschen bei Einsätzen gegen Drogenkriminalität von der Polizei getötet. Menschenrechtler schätzen, dass es in Wahrheit mindestens 12 000. dpa/nd