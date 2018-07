Berlin. Der neue britische Außenminister Jeremy Hunt sieht die EU in der Pflicht, einen drohenden ungeordneten Brexit zu verhindern. »Ohne eine wirkliche Änderung der Herangehensweise der EU-Verhandlungsführer besteht jetzt die Gefahr«, dass es am Ende ungewollt keinen Deal geben werde, sagte Hunt nach einem Gespräch mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Montag in Berlin. Er habe den Eindruck, dass viele Menschen in der EU denken würden, sie müssten nur lange genug warten und dann würde Großbritannien schon nachgeben, sagte Hunt. Aber »das wird nicht passieren«, warnte der Außenminister.

Bundesaußenminister Maas bekräftigte indes, keinen ungeordneten Brexit zu wollen: »Wir wollen ein Abkommen.« Doch dafür müssten alle aufeinander zu gehen, fügte er hinzu. Maas kündigte weitere bilaterale Gespräche mit Großbritannien an. Dabei sollen Themen wie Handel, Sicherheit in Europa und die außenpolitische Zusammenarbeit zur Sprache kommen. AFP/nd Seite 7