Berlin. Der Angriff auf zwei Obdachlose am S-Bahnhof Berlin-Schöneweide sorgt über die Hauptstadt hinaus für Entsetzen. In der Nacht zu Montag übergoss ein bislang unbekannter Täter die beiden 47 und 62 Jahre alten Männer mit einer Flüssigkeit und setzte sie anschließend in Brand. Beide Opfer wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Wohl nur durch das couragierte Eingreifen eines Imbissmitarbeiters mit einem Feuerlöscher wurde noch Schlimmeres verhindert. Der Berliner Senat verurteilte unterdessen die Attacke. »Das ist eine verabscheuungswürdige Tat«, sagte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linkspartei) dem »nd«. Leider sei es nicht das erste Mal, dass solche brutalen Angriffe auf obdachlose Menschen geschehen. »Sie dokumentieren, welche Verrohung in der Gesellschaft voranschreitet«, sagte Breitenbach. Die Senatorin äußerte die Hoffnung, dass der oder die Täter bald gefunden werden. mkr Seite 11