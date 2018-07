Die Züge der S-Bahn öffnen an den Stationen vom Ostkreuz bis zum Hauptbahnhof seit Montag alle Türen gleichzeitig. Das neue Verfahren ist ein Test, um Zeit zu gewinnen. Die Fahrzeugführer machen die Wagentüren täglich von 6 bis 20 Uhr zentral auf, wie die S-Bahn am Montag mitteilte. Bisher öffnen aus- oder einsteigende Fahrgäste die Türen einzeln per Knopfdruck. »Auf der Stadtbahn ist die Taktung mitunter sehr eng, die Züge fahren teilweise im Abstand von gut zwei Minuten. Hat ein Zug Verspätung, wirkt sich das schnell auf die nachfolgenden Bahnen aus. Für uns zählt also an den Haltebahnhöfen jede Sekunde«, erklärte S-Bahn-Chef Peter Buchner die Neuerung. Vor Einfahrt in die Bahnhöfe kommt die die Durchsage »Achtung, Türen können automatisch öffnen.« Die zentrale Türöffnung ist ein Element des in der Vorwoche vorgestellten Programms für mehr Service und Pünktlichkeit bei der S-Bahn. dpa/nd