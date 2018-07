Die Pleite von Air Berlin hat die Passagierzahl auf dem Flughafen Tegel im ersten Halbjahr deutlich gesenkt. Sie rutschte wieder unter die Marke von zehn Millionen Fluggästen. Wie die Flughafengesellschaft am Montag mitteilte, zählte sie in Tegel 9,4 Millionen Passagiere, das waren rund 680 000 oder 6,7 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2017. Nahezu gleich, bei 6,2 Millionen, blieb die Zahl der Passagiere in Schönefeld. Für beide Flughäfen zusammen ergab sich ein Minus von 4,2 Prozent auf 15,6 Millionen Reisende. dpa/nd