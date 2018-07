Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Am Beispiel eines Gemäldes von Adolph von Menzel (1815-1905) zeichnet das Deutsche Historische Museum (DHM) in Berlin die oft vertrackte Geschichte von Kunstwerken nach. Vom 13. September bis 3. Februar 2019 zeigt das Museum in seiner Dauerausstellung die Rückseite von Menzels Gemälde »Borussia« von 1838, auf der sich nahezu lückenlos die Geschichte des Objektes rekonstruieren lässt.

In diesem Fall führt der Weg von Menzels Atelier zur Familie Mendelssohn über den Zwangsverkauf des Werkes im Nationalsozialismus und dessen Restitution im Jahr 2000. Obwohl die Provenienz des Kunstwerks bereits nach Kriegsende eindeutig war, erfolgte die Rückgabe an die Familie Mendelssohn erst 1998. dpa/nd