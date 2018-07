Viele Stars nehmen sich im Sommer eine Auszeit, einige auch von den sozialen Medien. »Ich will nicht mehr auf Instagram sein. Oder einer anderen sozialen Plattform. Das Internet ist ein teuflischer Ort und tut mir nicht gut«, verkündete US-Komiker Pete Davidson (24) am Montag (Ortszeit) in einer Instagram Story und löschte sämtliche Fotos und Videos dort. »Warum sollte ich Zeit mit negativer Energie verbringen, wenn mein echtes Leben gerade so gut läuft«, fragte der Verlobte von US-Sängerin Ariana Grande (25). dpa/nd