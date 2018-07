Die britische Schauspielerin Vanessa Redgrave bekommt vom Filmfest in Venedig den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Die 81-Jährige sei eine der besten Schauspielerinnen des modernen Kinos, erklärte Festivaldirektor Alberto Barbera am Dienstag in einer Mitteilung. Die Oscarpreisträgerin (»Julia«) sei eine »sensible Schauspielerin«, die in der Lage sei, auch komplizierte Charaktere zu spielen. »Sie ist ausgestattet mit natürlicher Eleganz, angeborener Verführungskraft und einem außerordentlichen Talent.«

Die gebürtige Londonerin Redgrave gewann 1978 einen Oscar als beste Nebendarstellerin für Fred Zinnemanns Julia, in dem sie eine Widerstandskämpferin gegen Nazi-Deutschland spielte, sowie 1980 den Emmy für den Fernsehfilm Playing For Time nach einer Vorlage von Arthur Miller. In Michelangelo Antonionis Film Blow Up wurde sie einem weltweiten Kinopublikum bekannt.

Das Filmfest von Venedig gehört zu den wichtigsten der Welt. Die 75. Ausgabe läuft vom 29. August bis zum 8. September. Als Regisseur bekommt der Kanadier David Cronenberg den Goldenen Löwen für das Lebenswerk, wie zuvor bekannt geworden war. dpa/nd