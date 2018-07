Paris. In der Affäre um die Prügelattacke des suspendierten Sicherheitsmitarbeiters von Emmanuel Macron wächst der Druck auf den französischen Staatschef und die Regierung: Die konservative Oppositionspartei Les Républicains kündigte am Dienstag einen Misstrauensantrag gegen die Regierung von Premierminister Edouard Philippe an. Am Nachmittag sollte einer der engsten Mitarbeiter Macrons, sein Büroleiter Patrick Strzoda, unter Eid vor der Nationalversammlung angehört werden. AFP/nd