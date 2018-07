Beeskow. 220 Tomatensorten aus aller Welt wachsen - neben anderem Gemüse - auf dem Demter-Hof von Öko-Bäuerin Benedicta von Branca in Bornow bei Beeeskow (Oder-Spree). Die zeitigen Sorten sind im Juni reif, die späten tragen bis zum ersten Frost. Ihren »Hof am Weinberge« hat die studierte Malerin seit Mitte der 1990er Jahre aufgebaut. Die Produkte verkauft die gebürtige Münchnerin an drei Tagen der Woche auf Märkten in Berlin. Sie beliefert dort auch Gastronomen. dpa/nd