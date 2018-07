Eines der letzten zwei figürlichen Fassadenbilder aus dem Berlin des 19. Jahrhunderts wird mit Unterstützung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) restauriert. Dafür wurde am Dienstag der Wohneigentümergemeinschaft in der Fichtestraße 2 in Kreuzberg ein Förderbescheid von 20 000 Euro übergeben, teilte die Stiftung in Bonn mit. Das Fassadenbild sei eines der beiden letzten in Berlin erhaltenen Innenhof-Wandbilder mit figürlicher Darstellung. Insgesamt sind nach Angaben der Stiftung noch zehn Innenhof-Wandbilder erhalten, jedoch meistenteils ohne figürliche Darstellungen. In den 1980er Jahren seien es noch 25 Bilder gewesen.Das monumentale figürliche Fassaden-Wandbild »Don Giovanni« im Hof des Mietshauses Fichtestraße stammt aus dem Erbauungsjahr 1890. Die Ölmalerei an der Brandwand wurde in Berliner Blau, Massikot, Chromgelb, Bleiweiß, Lithopone und Kreide erstellt. In einer weiten Berglandschaft sind verschiedene Szenen vermutlich aus Mozarts Oper »Don Giovanni« zu sehen.

Das Wandbild, ein Bestandteil des Ensembles, sei ein einzigartiges Objekt von hohem kunstgeschichtlichem und stadthistorischem Wert, erklärte die Denkmalstiftung. epd/nd