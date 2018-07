Ein Sattelschlepper hat am Dienstagnachmittag die S-Bahnbrücke in der Karl-Marx-Straße in Neukölln beschädigt. »Der Fahrer ist mit seinem Laster beim Durchfahren unter der Brücke an einer Metallstütze hängengeblieben«, sagte ein Polizeisprecher. Während der Untersuchung des Schadens wurden Auto- und S-Bahnverkehr unterbrochen. Weil Fahrgäste der S-Bahn während der Wartezeit auf freier Strecke ausgestiegen waren, musste der S-Bahn-Verkehr auf der Ringbahn für eine halbe Stunde ganz eingestellt werden. dpa/nd