In Kleinmachnow entwickelt sich mit Hilfe von Wirtschaftsförderung und Landkreis ein Hochtechnologiestandort

CSU-Politiker verschaffte sich bei einem Besuch am Hauptstadtflughafen einen persönlichen Eindruck

Zur Beschaffung der neuen S-Bahn-Flotte ist nach Angaben der Verkehrsverwaltung noch keine Entscheidung gefallen. Über die verschiedenen Modelle liefen noch Gespräche mit allen Beteiligten, teilte eine Sprecherin am Dienstag in Berlin mit. Zuvor hatte die »Berliner Zeitung« berichtet, die Regierungskoalition aus SPD, Linkspartei und Grünen habe sich auf ein sogenanntes Verhandlungsverfahren geeinigt. Die zuständige Senatsverwaltung verhandele mit Firmen über Vertragsinhalte und Preise. Wer schließlich den Zuschlag erhalte, solle die S-Bahnen kaufen, warten und betreiben, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Koalitionskreise. Es geht um 500 Doppelwagen der Berliner S-Bahn, die von 2026 bis 2033 durch neue ersetzt werden müssen. Außerdem ist geplant, 70 bis 170 Doppelwagen zusätzlich anzuschaffen. Nach früheren Aussagen von Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) wurden zwei Modelle geprüft: Entweder kauft ein Dienstleister die S-Bahn-Züge oder das Land selbst. dpa/nd

Obdachlosigkeit ist in der Stadt deutlich sichtbar

