Tel Aviv. Israel hat einen syrischen Kampfjet abgeschossen, der angeblich in seinen Luftraum eingedrungen war. Die israelische Armee feuerte am Dienstag nach eigenen Angaben zwei Abwehrraketen auf das Flugzeug des Typs Suchoi. Nach unbestätigten Angaben ist einer der beiden Piloten ums Leben gekommen. Nach dem zweiten Piloten werde gesucht. Israels Armeesprecher Jonathan Conricus sagte, das Flugzeug sei auf syrischem Gebiet abgestürzt, im südlichen Teil der Golanhöhen. »Das Flugzeug des Typs Suchoi ist auf dem syrischen Militärflugplatz T4 gestartet und sehr schnell in Richtung Israel geflogen.« Es sei unklar, ob der Jet absichtlich oder versehentlich zwei Kilometer in israelischen Luftraum eindrang.

Syriens Nachrichtenagentur Sana bestätigte, dass Israel einen syrischen Kampfjet ins Visier genommen habe. Das Flugzeug habe in syrischem Luftraum bewaffnete Terrorgruppen bekämpft. Der »israelische Feind« zeige damit einmal mehr, dass er Terrororganisationen unterstütze. dpa/nd