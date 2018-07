Früher war die Welt einfach übersichtlicher. Man schrieb mit Tinte Postkarten aus Urlaubsorten statt an Urlaubsorten zu tindern. Das Meer stand nicht ständig in Flammen, die Wälder ersoffen nicht und Facebook hieß einfach noch Fahndungsplakat. Einfache Männer konnten mit ihrer Hände Arbeit ein, zwei oder drei Häuser bauen, sonntags kam der Braten auf den Tisch und man schwieg sich an in Schwarz-Weiß. Der Mercedes unter den Lebensentwürfen. Doch heute will das niemand mehr - kein Wunder, ist doch Mercedes zum Paria unter den Automobilisten geworden. So eine Art Özil, mit dem Mercedes wegen Erdogan nicht mehr werben wollte - Lkws mit Stern, die samt türkischer Armee in Afrin einrollen, wirken ja auch viel kraftvoller als traurige Augen (die bekommt man sowieso gratis bei einem Einmarsch obendrauf).

Die Postkarte ist ein wenig zum Mercedes der Kommunikationsmedien geworden. Aber für 45 Cent viel friedlicher - und etwas günstiger obendrein. stf