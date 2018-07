Unter strenger Bewachung der Sicherietskräfte wird an diesem Mittwoch in Pakistan die Parlamentswahl abgehalten. Foto: AFP/Arif Ali

Quetta. Bei einem Selbstmordattentat nahe einem Wahllokal im Südwesten Pakistans sind nach Behördenangaben mindestens 28 Menschen getötet und 35 weitere verletzt worden. Der Attentäter habe versucht, in das Wahllokal in der Stadt Quetta zu gelangen, sagte ein örtlicher Verwaltungsbeamter der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Demnach sprengte er sich in die Luft, als die Polizei versuchte ihn aufzuhalten.

Am Mittwochmorgen hat in Pakistan die Parlamentswahl begonnen. Zu der Wahl in dem stark patriarchal geprägten Land hatten sich mehr als neun Millionen neue Wählerinnen registriert. Insgesamt sind mehr als hundert Millionen Stimmberechtigte zur Wahl des Parlaments aufgerufen.

Das Rennen um den Posten des Regierungschefs läuft auf einen Zweikampf zwischen der Partei des ehemaligen Premierministers Nawaz Sharif und derjenigen des einstigen Cricket-Stars Imran Khan hinaus. AFP/nd

Lesen Sie weitere aktuelle Nachrichten in unserem Stream ndDirekt.