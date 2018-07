Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Nürnberg. Der evangelische Kirchentag im Jahr 2023 soll im nordbayerischen Nürnberg stattfinden. Der Ältestenrat der Stadt habe am Mittwoch beschlossen, eine Einladung für das Protestantentreffen auszusprechen, teilte die Stadtverwaltung mit. Das Präsidium des Evangelischen Kirchentags werde bei seiner Sitzung im September entscheiden, ob es die Einladung annimmt, sagte Kirchentagssprecherin Sirkka Jendis. Die Zustimmung gilt als Formsache, es lägen keine weiteren Einladungen vor, sagte Jendis. Mit der Stadt Nürnberg, dem Freistaat Bayern und der Landeskirche sei man seit langem im Gespräch. Die evangelische Landessynode in Bayern hatte bereits 2013 eine Einladung nach Nürnberg ausgesprochen. Der evangelische Kirchentag findet seit fast 70 Jahren an wechselnden Orten statt. epd/nd