Köln. Bei Ausgrabungen in Köln (Nordrhein-Westfalen) haben Archäologen die Fundamente der ältesten nachweisbaren Bibliothek Deutschlands entdeckt. Der Bau sei im 2. Jahrhundert im römischen Köln errichtet worden, sagte der Leiter der Kölner Bodendenkmalpflege, Marcus Trier, am Mittwoch. Archäologen seien bereits 2017 bei Bauarbeiten für das neue Citykirchenzentrum der Evangelischen Kirchengemeinde in der Innenstadt überraschend auf die massiven Mauerreste gestoßen. Das Gebäude mit einem Ausmaß von 20 mal neun Metern plus einem Anbau sei wohl zweigeschossig gewesen. »Da lagen bestimmt mehrere Tausend Schriftrollen zum Ausleihen drin«, so Trier, der auch Direktor des Römisch-Germanischen Museums ist. dpa/nd