Bogotá. Wegen Ermittlungen gegen ihn hat der kolumbianische Ex-Präsident Álvaro Uribe (2002-2010) seinen Rücktritt als Senator angekündigt. Uribe gilt als der starke Mann hinter dem künftigen Staatschef Iván Duque. »Der Oberste Gerichtshof hat Ermittlungen gegen mich eingeleitet, ich bin vorher nicht angehört worden«, schrieb Uribe am Dienstag auf Twitter. Die Ermittler prüfen, ob Uribe Zeugen manipuliert hat, damit sie in einem Verfahren gegen den linken Senator Iván Cepeda aussagen. dpa/nd

Für Robert Harting ist die Leichtathletik-EM der letzte große Auftritt, viele andere wollen sich in Europas Spitze erst etablieren

