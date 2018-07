Tokio. Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich bei seinem Besuch in Japan für eine engere Zusammenarbeit der beiden Länder ausgesprochen. Weil die offene und regelbasierte internationale Ordnung ernsten Herausforderungen gegenüberstehe, werde die Kooperation zwischen Deutschland und Japan immer wichtiger, sagte Maas bei einer Pressekonferenz mit seinem japanischen Kollegen Taro Kono am Mittwoch in Tokio. Dabei gehe es um mehr als nur gute Handelsbeziehungen. Der Schwerpunkt der politischen Zusammenarbeit mit Japan werde darauf liegen zu erörtern, wie »unsere multilaterale Weltordnung« erhalten werden könne, sagte Maas. Maas hatte in den vergangenen Wochen wiederholt US-Präsident Donald Trump für dessen Rhetorik gegenüber den EU-Partnern kritisiert. dpa/nd