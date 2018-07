Katastrophale Zustände auf Manus Island in Papua-Neuguinea

Wellington. Weil ihre Landesfahnen oft verwechselt werden, hat Neuseelands Vertretungs-Premier den großen Nachbarn Australien aufgefordert, sich eine neue Flagge zu suchen. Australien habe das Design der neuseeländischen Flagge kopiert, sagte Winston Peters dem Sender TVNZ am Mittwoch. »Sie sollten ihre Flagge ändern und die Tatsache achten, dass wir mit diesem Design zuerst da waren«, sagte er. dpa/nd

Für Robert Harting ist die Leichtathletik-EM der letzte große Auftritt, viele andere wollen sich in Europas Spitze erst etablieren

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!