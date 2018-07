Luxemburg. Im Rechtsstreit um die Rückzahlung von Ökostromrabatten haben vier Stahlunternehmen der Gruppe Georgsmarienhütte eine Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof erlitten. Die Firmen hätten sich an das falsche Gericht gewandt, entschieden die Richter. Im Verfahren ging es um Entlastungen bei der EEG-Umlage für Betriebe mit hohem Stromverbrauch. Die EU-Kommission hatte diese als unzulässige Beihilfe gewertet. Die Firmen sollen für 2013 und 2014 einen Teil der Vergünstigungen zurückzahlen. dpa/nd

