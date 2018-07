Islamabad. Zu Beginn der Parlamentswahl am Mittwoch in Pakistan sind bei einem Selbstmordanschlag mindestens 31 Menschen getötet worden. Dutzende Menschen seien bei der Explosion in der Nähe eines Wahllokals in der Stadt Quetta verletzt worden, berichteten pakistanische Medien. Vor dem Wahllokal hatten sich viele Menschen versammelt, um ihre Stimmen abzugeben. Quetta ist die Hauptstadt der Provinz Belutschistan im Westen Pakistans.

Die Wahl findet unter massiver Militärpräsenz statt. Insgesamt sind 800 000 Sicherheitskräfte im Einsatz. 106 Millionen registrierte Wähler sind aufgerufen, 342 Abgeordnete der Nationalversammlung zu bestimmen. epd/nd