Beirut. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat den tödlichen Angriff in Toronto für sich reklamiert. Über sein Propaganda-Sprachrohr Amaq ließ der IS am Mittwoch verbreiten, »einer der Soldaten des Islamischen Staates« habe den Angriff am Sonntag in der kanadischen Metropole verübt. Bei der Schießerei waren ein zehnjähriges Mädchen, eine 18-jährige Frau und schließlich der Angreifer selbst getötet worden. 13 weitere Menschen wurden verletzt.

Der Täter sei einem Aufruf des IS gefolgt, »Angehörige von Ländern der Koalition zu treffen«, hieß es weiter bei Amaq. Die kanadische Polizei hatte am Montag den Schützen als den 29-jährigen Faisal Hussain identifiziert und erklärt, das Motiv für seine Tat sei noch unklar. AFP/nd