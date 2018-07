Experten haben es schwer, durch das Diktumdickicht dieser Tage durchzudringen. Dabei haben sie sehr gute Tipps auf Lager: Der Deutsche Wetterdienst empfiehlt angesichts der derzeitigen Temperaturen, die Arbeitsstelle spätestens am Mittag zu verlassen. Nun bräche Chaos, mindestens aber Anarchie, in diesem Land aus, hielten sich alle wohlgeordnet an jenen Rat, im Gleichschritt hitzefreinachhaus zu gehen. Daher aus der Ratgeberredaktion Empfehlungen für heiße Tage an der Schaffensstätte: 1.) Ersetzen Sie Ihre schwarzen Hemden durch andere - auch dunkelblau kleidet Sie. 2.) Beantworten Sie die Frage »Habe ich eine Hose an?« an sich selbst öfter mal mit einem fröhlichen »Was weiß ich denn, Sie impertinentes Scheusal!« 3.) Überdenken Sie das Konzept Kleidung noch einmal ganz neu - was brauchen Sie wirklich außer roten Schuhen? 4.) Stiften Sie eine Religion, in der Socken in Sandalen des Teufels sind. So vermeiden Sie seine zu heiße Küche - und Millionen werden es Ihnen danken. stf