Fürth. Die Zahl der Menschen, die in Bayern auf Sozialhilfe angewiesen sind, ist gestiegen. Ende 2017 bekamen etwa 49 000 Menschen Hilfe zum Lebensunterhalt, teilte das Landesamt für Statistik mit. Das entspricht einem Anstieg von 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mehr als drei Viertel der Leistungsempfänger lebten in einer Einrichtung wie einem Wohn- oder Pflegeheim. dpa/nd

Präsident Maduro kündigt Programm der »wirtschaftlichen Erholung« an

Mann soll in Online-Netzwerken für die PKK geworben haben

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!