Halle. In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr mehr Kinder adoptiert worden. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mitteilte, wurden 112 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren zur Adoption vermittelt, darunter 59 Jungen und 53 Mädchen. Damit sei die Zahl der Adoptionen gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent gestiegen. 2016 wurden insgesamt 97 Kinder in Sachsen-Anhalt adoptiert. Knapp die Hälfte der adoptierten Kinder war jünger als drei Jahre, 21 Prozent im Alter zwischen drei und sechs Jahren, zwölf Prozent zwischen sechs und zwölf Jahren und 20 Prozent zwölf Jahre und älter. 46 Adoptionen erfolgten durch ein Stiefelternteil, also einen neuen Partner oder eine neue Partnerin des leiblichen Elternteils. epd/nd