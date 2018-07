Erfurt. Eine wachsende Zahl Thüringer besitzt einen kleinen Waffenschein. Ende 2017 seien es landesweit etwa 9800 Menschen gewesen, antwortete das Innenministerium auf eine Kleine Anfrage der CDU. Ende 2016 habe die Zahl noch bei etwa 8000 gelegen. Wer einen solchen Schein besitzt, darf Schreckschuss- oder Reizgaswaffen außerhalb seiner eigenen Wohnung oder seines eigenen Grundstückes mit sich führen. Wer ihn nicht hat, darf solche Waffen zwar kaufen, sie aber in der Öffentlichkeit nicht einsatzbereit bei sich tragen. dpa/nd

