Bereits am Mittag hatte die Feuerwehr einen Brand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog (Teltow-Fläming) unter Kontrolle gebracht. Dort hatten sich die Flammen auf einer Fläche von 25 Hektar ausgebreitet. dpa/nd Foto: dpa/Julian Stähle

Mehrere Waldbrände hielten am Donnerstag die Feuerwehr in Brandenburg in Atem. Am Nachmittag stand in der Nähe des Autobahndreiecks Potsdam ein 90 Hektar großes Stück Wald in Flammen. Die Polizei sperrte die Autobahn 9 vom Autobahndreieck in Richtung Leipzig, wie das Polizeipräsidium mitteilte. Die Bürger der nahe gelegenen Ortschaft Fichtenwalde (Potsdam-Mittelmark) wurden - kurz vor Redaktionsschluss dieser Seite - dazu aufgerufen, sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten.

Bereits am Mittag hatte die Feuerwehr einen Brand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog (Teltow-Fläming) unter Kontrolle gebracht. Dort hatten sich die Flammen auf einer Fläche von 25 Hektar ausgebreitet. dpa/nd

Foto: dpa/Julian Stähle