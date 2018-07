Caracas. Venezuela streicht fünf Nullen aus seiner Landeswährung, dem Bolivar. Präsident Nicolas Maduro kündigte am Mittwoch ein Programm der »wirtschaftlichen Erholung« an, das am 20. August starten werde. Geplant sei dabei auch eine »Geldumstellung«: »Fünf Nullen weniger«. Venezuela steckt in einer tiefen wirtschaftlichen Krise, die Geldentwertung könnte laut Internationalem Währungsfonds (IWF) dieses Jahr eine Million Prozent erreichen.

Grund für die galoppierende Inflation in Venezuela sei der »Wirtschaftskrieg«, den die venezolanische Opposition und die USA gegen ihn führten, sagte Maduro. Sie wollten ihn stürzen. Venezuela steckt schon seit Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise. Durch den Verfall des Ölpreises seit 2014 - Öl ist die Haupteinnahmequelle für Venezuela - fehlt dem südamerikanischen Staat das Geld. Es gibt gravierende Versorgungsengpässe. Laut IWF leiden auch zunehmend Nachbarländer wie Brasilien und Kolumbien enorm unter der Lage in Venezuela. AFP/nd Seite 7