27. Juli 1663

Der englische König Charles II. erlässt den Staple Act: Alle europäischen Güter für die englischen Kolonien in Nordamerika müssen erst nach England transportiert werden, von wo sie mit englischen Schiffen weitergeschickt werden. Die europäischen Staaten sind empört über den Eingriff in den Freihandel und drohen Gegenmaßnahmen an. Auch die Nordamerikaner sind unzufrieden. Der Staple Act befördert ihre Unabhängigkeitsbestrebungen.

28. Juli 1858

Der britische Kolonialbeamte William Herschel vom Indian Civil Service in Jungipur setzt den kompletten Handflächenabdruck eines des Schreibens unkundigen Herstellers von Straßenbelag auf einen Liefervertrag. Er benutzt selbst gemachte Tinte, die er auch für Amtstempel verwendet. Zur Verbrechensaufklärung nutzt erstmals Fingerabdrücke die Polizei von Buenos Aires 1891. Die Daktyloskopie (Fingerschau) ist heute Standard kriminalistischer Ermittlungen.

29. Juli 1958

In Washington wird die Luftfahrt- und Weltraumbehörde NASA gegründet, die für alle nichtmilitärischen Raketenprojekte in der USA zuständig ist. Die Gründung ist eine Reaktion auf den »Sputnik-Schock«. Als am 4. Oktober 1957 die Sowjetunion als erster Staat der Welt erfolgreich einen Satelliten in eine Erdumlaufbahn brachte, wurde die bis dahin unangefochtene Führungsrolle der USA auf dem Gebiet der Raketentechnik über Nacht in Frage gestellt.