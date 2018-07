Merken Sie es schon? Nein? Dann schauen Sie nochmal hin. Länger. Oder intensiver. Oder beides. Früher oder später sollte sich beim Betrachten des Fotos ein angenehmer Kühlungseffekt bemerkbar machen. Bei all den Hitze-Themen wollten wir Ihnen diesen kleinen Service nicht vorenthalten. Denn so wie schon Farben das Temperaturempfinden beeinflussen, macht es natürlich auch einen Unterschied, ob man auf Wüsten und flackernde Feuer oder aber auf Eis und Schnee blickt, auch wenn es sich nur um ein Foto handelt. Am besten ist, Sie prägen sich das Schneebild so gut ein, dass Sie es auch auf der Straße in der Mittagshitze jederzeit vor Ihrem inneren Auge sehen. Dazu hilft es, wenn Sie immer wieder vor sich hinsagen: »Winter is coming.« rst

Foto: imago/Manngold