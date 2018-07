Die Retrospektive des französischen Malers Eugène Delacroix (1798-1863) hat alle Rekorde des Pariser Louvre gebrochen. Mit 540 000 Besuchern sei die Ausstellung die meist besuchte Werkschau seit Bestehen des Museums, wie der Louvre am Freitag bestätigte. Täglich seien im Schnitt mehr als 5000 Besucher gekommen. dpa/nd

