Das Gesetz gegen Hass im Internet war am 1. Januar in Kraft getreten und setzt Löschfristen bei strafbaren Inhalten

Zentrales Problem bleibt: Vieles, was gelöscht wird, wird nicht juristisch geprüft - deswegen braucht es die im NetzDG vorgesehene Einrichtung der Regulierten Selbstregulierung für eine Kontrolle des Löschverfahrens. Die Bundesregierung kann sich nicht damit zufrieden geben, gegen die Verbreitung strafrechtlich relevanter Inhalte vorzugehen. Dies darf nicht zur Beschneidung der Meinungsfreiheit führen - auch jede unberechtigt gelöschte Äußerung ist ein Verstoß gegen dieses Grundrecht.

Gestoppt ist der Hass im Internet ein halbes Jahr nach Inkrafttreten des »Netzwerkdurchsetzungsgesetzes« (NetzDG) nicht. Aber dies war auch nicht ernsthaft zu erwarten. Die ersten Angaben zu gelöschten Inhalten bei Facebook, Twitter, Youtube und Co. geben mangels Vergleichszahlen am ehesten darüber Aufschluss, wie ernsthaft sich die Konzerne zum Schutz Betroffener von Übergriffen im Netz engagieren: Während Youtube viele Meldungen erhielt und hohe Löschraten aufweist, scheint das kompliziertere Verfahren bei Facebook Beschwerden zu minimieren.

Wenn Marginalisierte in der Öffentlichkeit über Diskriminierung sprechen wollen, wird ihnen nicht zugehört findet Paula Irmschler

Katja Herzberg zur ersten Bilanz entfernter Inhalte in sozialen Netzwerken

