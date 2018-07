Die Stadtmission hat angesichts der starken Hitze die Berliner zur Aufmerksamkeit gegenüber Obdachlosen aufgerufen. Menschen ohne Wohnung könnten sich nicht ständig Wasser besorgen oder gar in klimatisierte Räume zurückziehen, sagte die Sprecherin der Berliner Stadtmission, Ortrud Wohlwend, am Donnerstag. »Es wäre deshalb toll, wenn die Berliner einen obdachlosen Menschen fragen würden, ob sie ihm eine Flasche Wasser oder ein Eis vorbeibringen dürfen«, fügte sie hinzu. Alle Mitarbeiter in den Einrichtungen der Stadtmission für Menschen ohne Obdach seien angewiesen, bei ihren Besuchern nachzufragen, ob sie getrunken haben oder ihnen Wasser anbieten, sagte Wohlwend. Zudem gebe es an mehreren Standorten die Möglichkeit, sich zu duschen und sich mit frischer Kleidung einzudecken. Sollten obdachlose Menschen in der prallen Sonne liegend entdeckt werden, sollten diese geweckt und im Zweifel die Feuerwehr alarmiert werden: »Das kann Leben retten«, sagte Wohlwend. epd/nd