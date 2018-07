Slubice. Die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) will auf dem »Pol'and'Rock«-Festival an der polnisch-deutschen Grenze europäisches Lebensgefühl vermitteln. In sechs Zelten solle es vom 2. bis zum 4. August zusammen mehr als 25 Workshops, Performances und sportliche Aktivitäten geben, teilte die Universität jetzt mit. Zu dem kostenlosen Open-Air-Festival, das bisher »Haltestelle Woodstock« hieß, werden wie in den Vorjahren Hundertausende Menschen unter anderem aus Polen und aus Deutschland erwartet. Die Veranstaltung in der d Grenzstadt Kostrzyn (Küstrin) ist das größte Open-Air-Festival Polens. dpa/nd