Pödelwitz. Die LINKE hat die Präsenz der Polizei mit schwerer Technik vor dem Klimacamp in Pödelwitz (Landkreis Leipzig) kritisiert. Zu dem Camp werden ab Samstag mehrere hundert Menschen erwartet. »Bereits beim Aufbau am gestrigen Donnerstag patrouillierte die Polizei unter anderem mit dem Spezialeinsatzfahrzeug Survivor durch Pödelwitz«, monierte der Landtagsabgeordnete Marco Böhme am Freitag. Die Polizei sollte deeskalieren, statt »mit dem Panzer« durch Pödelwitz zu fahren. »Ich halte die Provokationen der sächsischen Polizei für nicht hinnehmbar«, sagte der Politiker. Das Verhalten kriminalisiere die Teilnehmer und trage nicht dazu bei, gegenseitiges Vertrauen zu schaffen. dpa/nd