Trotz des Cambridge-Analytica-Skandals macht Mark Zuckerberg mit Facebook ordentlich Gewinn. Foto: dpa/Marcio Jose Sanchez

Ist die Party in der digitalen Welt jetzt schon vorbei? Ist das Geschäftsmodell an seine Grenzen gekommen, das darauf beruht, dass Verbraucher Dienste wie Facebook, Twitter oder Google im Internet ohne Entgelt nutzen können und dafür mit ihren Daten zahlen? Die Konzerne wiederum verwandeln diese Informationen in bares Geld, indem sie dadurch passgenau Werbeflächen auf ihren Seiten und Suchmaschinen verkaufen können. Lange Zeit boomte dieses Geschäftsmodell und schien eine nie versiegen zu wollende Geldquelle für die Mark Zuckerbergs, Jeff Bezos und Larry Pages dieser Welt zu sein.

Doch vergangene Woche mussten gleich zwei Internetriesen massive Wertverluste an den Börsen hinnehmen. Nachdem Mitte der Woche bereits der Kurs der Facebook-Aktien um 19 Prozent an Wert verloren hatte und damit den krassesten Kursrutsch einer einzigen Aktie in der Geschichte der US-Börsen hinlegte, machte es der Kurznachrichtendienst Twitter dem Konkurre...