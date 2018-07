Kabul. Zwei Vertreter der afghanischen Taliban haben ein Treffen mit Repräsentanten der US-Regierung bestätigt. An den Gesprächen in Katar vor einer Woche hätten Vertreter der Taliban, die US-Südasien-Gesandte Alice Wells und weitere Diplomaten teilgenommen, zitiert die »New York Times« am Samstag die beiden Taliban-Vertreter. Bei dem Treffen sei es um einen Friedensprozess in Afghanistan gegangen. Die Taliban würden sich davon gute Resultate erwarten. dpa/nd