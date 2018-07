Rom. Knapp ein Jahr nach der Beschlagnahmung des deutschen Rettungsschiffs »Iuventa« hat die italienische Justiz die Ermittlungen ausgeweitet. Einige Crewmitglieder hätten eine Vorladung zu einer Durchsuchung von beschlagnahmten Gegenständen bekommen, sagte am Samstag ein Sprecher von »Jugend Rettet«, die die »Iuventa« betreibt. Der Vorwurf der Justiz lautet: Mithilfe zur illegalen Einwanderung. dpa/nd

