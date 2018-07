Der 90-jährige Kurt Zülow ist ein kundiger Chronist, wenn es um die Vereinsgeschichte von Lychen geht. Foto: Uwe Werner

Vereinsfahne von 1862 Foto: Uwe Werner

Die Angler tun es. Die Geflügelzüchter tun es. Die Sangeslustigen ebenso wie die Sportler. Sie alle organisieren sich in Vereinen. Besonders reich an ihnen ist die Flößerstadt Lychen (Uckermark) mit ihren Ortsteilen Retzow, Rutenberg und Beenz. Bis heute sind viele Hundert der insgesamt rund 3400 Einwohner in mindestens einem Verein organisiert.

»Wir sind also vereinsmäßig für eine kleine Stadt bestens aufgestellt«, sagt Lychens Bürgermeisterin Karola Gundlach (parteilos). »Ohne unsere Vereine wäre das gesellschaftliche Leben um Vieles ärmer.« Sie selbst sei seit drei Jahren Fördermitglied des SV Berolina, der sich dem Handball und Freizeitsport verschrieben hat. Ansonsten reiche die knappe Freizeit »für Haus, Hof und Garten«.

Vor allem die Kinder- und Jugendarbeit vieler Vereine sei nicht hoch genug zu schätzen. »Deshalb bin ich froh, dass wir allein für diese Zwecke eine jährliche finanzielle Unterstützung von insgesamt rund 2000 Euro aus dem Stadthaushalt bereitstellen können«, sagt die Bürgermeisterin. »Dazu kommen noch einmal 4200 Euro jährlich für den Kulturbereich.«

Die Bandbreite der Themen, deretwegen sich Menschen in Vereinen zusammenschließen, ist beachtlich. Dass Lychen einen Flößerverein hat, versteht sich. Dessen rührige Mitglieder wollen das Brauchtum und die Geschichte der Flößerei bewahren. In ihrem Flößermuseum und beim jährlichen Flößerfest - es findet vom 3. bis 5. August statt - zeigen sie, wie es einst um das Flößerhandwerk bestellt war. Dank der Flößer darf Lychen seit dem 11. Oktober 2008 den Titel »Internationale Flößerstadt« tragen.

Wenn es um die derzeit aktiven Lychener Vereine geht, darf man auf keinen Fall die Freiwillige Feuerwehr, den Tourismusverein, den »Hilfe für Osteuropa e.V.«, den Arbeitsförderverein oder die Vereine »Heilstätten Hohenlychen« und »Wasser auf die Mühle« vergessen. Und Sportler finden neben dem SV Berolina Lychen mit mehr als 150 Mitgliedern auch im SV Germania 1990 e.V. (Fußball), im Lychener SV 1990 (Billard), im Lychener Seen Lauf Verein, im Seglerverein Lychen 1990 e.V. oder im Pferdesportverein eine zweite Heimat.

Geht es um die traditionsreichsten Vereinen der Stadt, steht natürlich die Lychener Schützengilde 1822 e.V. ganz vorn an - einst wohl überall in Deutschland Sinnbild kleinbürgerlicher Vereinsmeierei. Gefolgt von den Sport- und Gesangsvereinen.

Gerade die Gesangsvereine, Chöre und die Blasmusik gehören seit Generationen zu Lychen wie der Eisvogel, das Wappentier der Stadt. Davon zeugt bis heute der Name »Sängerslust« für ein ganz besonderes Grundstück am Stadtrand und in Seenähe. »Gleich nach seiner Gründung im Jahr 1845 erwarb der erste ›Männer Gesang Verein Lychen‹ das Grundstück und beschaffte das Kapital für den Bau des gleichnamigen Vereins- und Walderholungsheimes«, berichtet Kurt Zülow. Der 90-jährige Ur-Lychener zählt seit Jahrzehnten zu den besonders Sangeslustigen, denn nach 44 Jahren als Vorsitzender des Lychener Seglervereins ist er nicht nur dessen Ehrenmitglied - als Tenor lieh er seine Stimme auch dem Männer Gesang Verein und dem Männerchor Lychen sowie dem Forstchor Templin.

Und es sollte sich zudem als großer Vorteil erweisen, dass Kurt Zülow Schneidermeister ist. Denn er hat sich mit Gleichgesinnten mehrerer historischer Vereinsfahnen angenommen und diese teilweise restauriert. So sind die guten Stücke und unwiederbringlichen Zeugen der Lychener Stadtgeschichte erhalten geblieben.

Zülow kennt sich noch richtig gut aus in der Vereinsgeschichte. So zum Beispiel, dass 1921 auch ein Arbeiter Gesang Verein in Lychen gegründet wurde. Die Rückseite der Vereinsfahne ziert der sinnige Spruch »Sind wir von der Arbeit müde, bleibt noch Kraft zu einem Liede«. »Zudem bildete sich ein vierstimmiger Männerchor, der bis 1955 vom Lehrer Walter Barz geleitet wurde. Nach seinem Tode schlossen wir die Männergesangsvereine zum Männerchor Lychen zusammen«, erinnerte sich Kurt Zülow. »Leider ist die Traditionsfahne des ›Männer Gesang Vereins 1845‹ im Krieg verbrannt. Aber es wurde Geld gesammelt und nach alten Fotografien eine neue angefertigt, die wir 1952 in ›Sängerslust‹ eingeweiht haben«, fügte er hinzu.

Selbst in Sachen Lychener Sportgeschichte kann Kurt Zülow manche Wissenslücke füllen: »Am 10. Mai 1859 wurde in Lychen das Schulturnen eingeführt. Und im Mai 1862 wurde der ›Männer Turn Verein Lychen‹ gegründet. Zu seinem 50-jährigen Bestehen wurde im Juni 1913 eine Vereinsfahne eingeweiht. Sie ist bis heute erhalten geblieben.« Das alte Tuch ziert auf der einen Seite das Konterfei des »Turnvaters« Friedrich-Ludwig Jahn. Auf der Rückseite sind die Worte »Frisch-Froh-Fromm-Frei« und der Spruch »Wer seinen Körper stählt, pflegt seine Seele« eingestickt.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurden in Lychen weitere Sportvereine gegründet, so der Rennruder-Segelverein und der Kraftsport-Club »Gloria« (beide 1921), der Fußballverein Berolina Lychen (1922), der Arbeiter-Radfahr-Verein »Solidarität« (1924) oder der Arbeiter-Turn und Sportverein Lychen (1927).

In der NS-Zeit war für viele Traditionsvereine »Schluss mit lustig«. So erfährt man aus der Chronik auf lychen.de: »1933 - Erlass des Reichsministeriums des Innern über das Verbot aller Arbeitersportorganisationen (21. Juni). In Lychen werden die Sportgeräte der ›Freien Turnerschaft‹ beschlagnahmt. Die Vereinskasse jedoch wurde nach Vorwarnung durch die Mitglieder rechtzeitig ›verfeiert‹. Die Saalmaschinen der Radsportvereine ›Solidarität‹ in Lychen verschwinden im Juni auf magische Weise.« Die meisten der nicht aufgelösten Vereine büßten ihre Selbstständigkeit ein und wurden politisch, wie es im NS-Jargon hieß, »gleichgeschaltet«. Der verbliebene Spielraum war eng. Für 1936 heißt es da: »Ein Tierschutzverein wurde am 7. Februar in Lychen im Hotel ›Central‹ gegründet.«

Auch der DDR-Führung waren selbstständige Vereine, die nicht an Parteien, Massenorganisationen oder Großbetriebe angebunden waren, ein Dorn im Auge. Das schilderte Kurt Zülow am Beispiel des Männergesangsvereins Lychen 1845 in in der »Neuen Lychener Zeitung«. »Bis 1955 war der Männergesangverein 1845 durchweg ein eigenständiger Verein und prägte den Chorgesang in Lychen«, schrieb er. Danach habe man als Männerchor Lychen, ein Zusammenschluss mehrerer Vereine, bis 1964 weitergemacht. »Die sozialistische Kulturpolitik entfremdete die Sänger von der weiteren Zugehörigkeit. Da wir nicht mehr stimmig waren, lösten wir den Männerchor Lychen auf.«

Die »Vereinsmeierei« hat also in der Flößerstadt eine lange Tradition. Belächelt wird sie indes heute nur noch von ganz wenigen.