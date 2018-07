Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) fordert eine Kita-Pflicht für alle Kinder. Diese sei aus bezirklicher Sicht dringend nötig, sagte er. »Ich will, dass alle Kinder die gleichen Chancen haben«, unterstrich er. Dies sei momentan nicht der Fall. So gebe es auch in seinem Bezirk Kinder, die bei der Einschulung nicht in der Lage seien, sich altersgerecht auf Deutsch zu verständigen. »Diese Kinder liegen bereits zum Schulstart meterweit hinter der Startlinie.« Ziel müsse sein, sie durch frühkindliche Bildung »an die gleiche Startlinie« zu bekommen. Davon hingen ihre Zukunftschancen ab. Auch er tendiere prinzipiell zu einer Kitapflicht, teilte sein Lichtenberger Amtskollege Michael Grunst (LINKE) beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. »Im übrigen würde ich im ersten Schritt gern erst einmal alle Kinder mit einen Kitaplatz versorgen können, die jetzt schon darauf warten. Darunter sind viele Familien mit Migrationshintergrund«, sagte Grunst weiter. Da die Bezirke nicht allein entscheiden könnten, müsse es eine ernsthafte Diskussion im Rat der Bürgermeister geben. dpa/nd