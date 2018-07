Potsdam. Der bei einem Ausgang in Brandenburg/Havel entwichene Patient aus dem Maßregelvollzug ist gefasst. Polizeibeamte haben den 27-Jährigen am Freitagabend im niederländischen Delft festgenommen, teilte die Brandenburger Polizei am Samstag mit. Er war am 18. Juli verschwunden und soll nun nach Deutschland überstellt werden. Der Mann hatte 2014 bei einer Fahrkartenkontrolle in einem ICE bei Nauen (Havelland) mit einer Schreckschusspistole um sich geschossen. Straftäter können im Maßregelvollzug untergebracht werden, wenn sie psychisch oder an einer Sucht erkrankt und als vermindert schuldfähig eingestuft sind. dpa/nd