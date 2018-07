Foto: Helgoland. Urlaubsziel, aber auch Arbeitsort: die rund ein Quadratkilometer große Nordseeinsel Helgoland (Schleswig-Holstein). Seit dem 1. Mai hat Helgoland eine sogenannte Erhaltungssatzung, mit der die Umwandlung von Wohnungen in Feriendomizile gestoppt werden soll. Die Insel hat derzeit rund 1400 Einwohner. Gebraucht werde mehr Wohnraum für jene, die auf Helgoland leben und arbeiten wollen, hieß es. Wohnraumumwandlungen sind nun genehmigungspflichtig. Die Genehmigung darf versagt werden, »wenn bestehender Wohnraum in touristische Übernachtungsmöglichkeiten umgenutzt werden soll und dadurch die Gefahr besteht, dass die Wohnbevölkerung verdrängt wird«. nd Foto: dpa