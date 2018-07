Ein wesentlicher Bestandteil der Inszenierung werde die Musik sein, kündigte Heinrich Thies an. Neben Liedern von Marlene Dietrich und ihrer Gegenspielerin Zarah Leander gebe es unter anderem Jazz, Klezmer-Stücke sowie Schlager der 20er Jahre. dpa/nd

In seiner Inszenierung gehe Schlosstheater-Intendant Andreas Döring auch auf die räumliche Nähe zum Schauplatz der Geschichte ein, sagte Thies. Celle ist nur etwa 20 Kilometer vom ehemaligen Konzentrationslager Bergen-Belsen entfernt, wo während des Zweiten Weltkrieges mehr als 52 000 KZ-Häftlinge und 20 000 Kriegsgefangene ums Leben kamen.

»Es wird bereits geprobt«, sagte Thies, der auch die Bühnenfassung schrieb. Während Marlene Dietrich im Zweiten Weltkrieg US-amerikanische Soldaten mit ihren Liedern unterhielt, betrieb ihre Schwester Elisabeth mit ihrem Mann in Bergen-Belsen ein Kino für Wehrmachtssoldaten und SS-Leute.

Die Geschichte der international bekannten Schauspielerin und Sängerin Marlene Dietrich, die sich während der Nazi-Zeit antifaschistisch engagierte und 1939 die US-amerikanische Staatsbürgerschaft annahm, und ihrer verleugneten Schwester, die während der Nazi-Zeit eine Mitläuferin war, kommt auf die Bühne. Das Stück nach der 2017 erschienenen Doppelbiografie »Fesche Lola. Brave Liesel« von Heinrich Thies wird am 7. September im Schlosstheater Celle uraufgeführt.

