Halle. Wer in den kommenden drei Tagen am Hauptbahnhof in Halle (Sachsen-Anhalt) unterwegs ist, muss damit rechnen, von der Polizei kontrolliert zu werden. Von Montagmittag an gilt auf dem Gelände ein Waffenverbot. Das bedeutet, dass bis Mittwochnachmittag mit nächtlichen Unterbrechungen niemand mit Schusswaffen, Messern oder gefährlichen Gegenständen wie Baseballschlägern dort unterwegs sein darf. Auch dann nicht, wenn die Waffe im legalen Besitz ist. Ausnahmen gelten den Angaben zufolge für Handwerker, Sicherheitspersonal und die ansässige Gastronomie. Die Bundespolizei kontrolliert, ob das Verbot eingehalten wird. Es drohen Geldstrafen. dpa/nd