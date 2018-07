Taxi-Fahrer blockieren am Freitag die Gran Via in Barcelona. Foto: AFP/Josep Lago

Es könnte in Spanien in diesem Urlaubssommer zu einem massiven Verkehrschaos kommen, das noch weit über jenes hinausgehen könnte, das seit Tagen in Barcelona zu beobachten ist. Längst finden in vielen Städten des Landes mit Koffern beladene Touristen keine Taxis mehr. Zentrale Straßen des Zentrums in Barcelona sind schon seit Freitag blockiert, als sich die katalanischen Taxifahrer zu einem »spontanen und unbefristeten Streik« entschlossen, seitdem campieren sie im Zentrum. Die Fahrer protestieren damit gegen Taxivermittlungsdienste wie Uber oder Cabify, die ihnen zunehmend die Verdienstgrundlage entziehen.

Der Streik hat sich übers Wochenende auf das gesamte Land ausgeweitet. Am Montag blockierten zahllose Taxis mit der »Paseo de la Castellana« auch die Hauptverkehrsader der Hauptstadt Madrid. Auch in Sevilla und Malaga (Andalusien), Bilbao und San Sebastian (Baskenland) sowie in Valencia und Alicante ist kein Taxi zu bekommen, d...