Dispur. Vier Millionen Menschen in Indien sind auf einen Schlag zu illegalen Einwanderern erklärt worden. Die Regierung des Bundesstaates Assam veröffentlichte am Montag ein neues Bürgerregister. Darin werden knapp 29 Millionen Menschen gezählt - 33 Millionen Einwohner hatten Anträge eingereicht. Die übrigen müssen beweisen, dass ihre Familien vor der Staatsgründung des an Assam grenzenden Bangladesch in Indien lebten. Sonst droht die Abschiebung. Weil das arme Bangladesch vermutlich nicht die vier Millionen Menschen aufnehmen will, könnten sie staatenlos werden. dpa/nd