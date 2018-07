Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Phnom Penh. Bei den Parlamentswahlen am Sonntag in Kambodscha konnte die Volkspartei (CPP) von Ministerpräsident Hun Sen möglicherweise alle 125 Sitze in der Nationalversammlung für sich gewinnen. Dies geht aus einer internen Analyse der Partei hervor. International wird die Wahl massiv kritisiert.

Mit dem Wahlerfolg sicherte sich Hun Sen, der das Land seit 33 Jahren regiert, eine weitere Amtszeit. Der 65-Jährige gehört zu den dienstältesten Regierungschefs der Welt. Die wichtigste Oppositionspartei hatte er vergangenes Jahr verbieten lassen, so dass die CPP keinerlei Konkurrenz mehr hatte. Nach Angaben eines Parteisprechers vom Montag kam die Partei landesweit auf über 77 Prozent. Das offizielle Ergebnis kommt erst im August.

Nach Angaben der Wahlkommission lag die Beteiligung überraschend hoch bei über 80 Prozent. Die Volkspartei feierte sich für ihren »glorreichen Sieg«. Hun Sen erklärte den Wählern: »Ihr habt Euch für den demokratischen Weg entschieden.« dpa/nd Seite 8